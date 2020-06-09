【陀槍師姐2020】滕麗名朱咪咪繼承角色　陳豪由大奸角變忠

黃美棋出席她有份演出的無綫新劇《陀槍師姐2020》拜神儀式，她與之前的《陀槍》系列一樣，繼續飾演三元 （滕麗名飾）的女兒程莎莎。

對於維基上寫於最新這一輯入面，三元的丈夫會由程峰 (魏駿傑飾) 變為梁兆希 (海俊傑飾) ，對此美棋大表驚訝表示：「吓，以我所知應該唔係嘅，無啲咁嘅事喎，無理由咁大件事我會唔知㗎。喺第四輯結尾時係話我爹地失咗蹤嘅，咁喺新一輯都會有交代，事隔咁多年都搵唔返佢，應該係當佢已經唔喺度。」

黃美琪與第四輯的她相比，已經長大了。（劉志源攝）

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魏駿傑將會繼續失蹤。（螢幕截圖）

《陀槍》第4輯播出至今已經相隔了16年，美棋這次再演同一個角色，由小朋友到如今長大了，她說：「好神奇，好開心佢哋搵返我做程莎莎呢個角色，好似同大家一齊成長咁。又可以見到媽咪 (滕麗名)同埋二妹姐 (朱咪咪，飾演她婆婆)，我知道係滕麗名提議話搵返我做佢個女，好多謝佢。今次我係飾演一個大學生，又有新演員加入，有新嘅陀槍師姐，同之前有唔同嘅感覺。」

劇中飾演陳三元的兩位細妹—二妹陳四喜（梁雪湄飾）和陳五福（姚樂怡飾）將會離奇消失。（螢幕截圖）

另外，監製方駿釗指魏駿傑在上輯墜海後生死未卜，滕麗名依然會好掛住佢，但劇情不會交代去向，而海俊傑不是網傳所寫的滕麗名老公，只是同事關係，滕麗名劇中的兩個妹妹也沒有交代。劇中只有朱咪咪、黃美棋和滕麗名飾演前輯角色，其他演員即使在前輯有出現，也會是全新角色。而監製也透露《陀槍師姐2020》希望能在12月出街，但因為與其他平台有合作，要送檢難預計時間，所以未能肯定。

只有三人保留前輯角色。（劉志源攝）

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