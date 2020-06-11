菲臘親王99歲生日曬與英女王年輕合照　網民大讚：好靚仔啊！

英國菲臘親王週三（10/6）迎接99歲生日，白金漢宮日前發布了一張他跟英女王伊利沙伯二世在溫莎堡庭園拍攝的合照，並指親王沒有特別慶祝生日，只與女王低調地度過。不過為了慶祝親王生辰，英國王室的Instagram就上載了多張親王跟女王的年輕甜蜜合照。相中看到親王年輕時外英氣又靚仔，跟英女王非常合襯，不少網民都留言大讚親王靚仔！

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英女王跟菲臘親王結婚72載，要一齊走過這麼多個年頭絕不容易。外界經常看到英女王可愛的一面，但要撐起整個王室，同時處理繁重的內外事務，需要長期在高壓下生活，而英女王亦曾經表示靠「背後男人」菲臘親王才能堅持下去：「他是我的力量來源和精神支柱。」

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其實英女王早在14歲時已經愛上菲臘親王，兩人在1934年參加婚禮時邂逅，不過到5年後才墜入愛河。身高1.9米的菲臘親王擁有俊朗的外表，有指英女王被對方的風趣幽默迷住了，可惜戰爭爆發後，菲臘親王加入了海軍戰隊，故兩人只能靠書信來往，並在休假時才能見面。 及後，兩人於1947年結婚，而菲臘親王於1953年起開始擔任皇家海軍陸戰隊的名譽總指揮官。