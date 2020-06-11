香港小姐2020│余詠珊將為參選佳麗進行視像面試：我哋會驗明正身

無綫年度選美盛事《2020香港小姐競選》舉行記者會，今屆有別於以往的比賽模式，因為疫情關係，很多過程都會在網上進行，例如佳麗報名方法，今年會透過網上報名並在網上進行視像面試，相當新穎。無綫助理總經理（非戲劇製作) 余詠珊 (Sandy) 就透露今屆的比賽模式，她說：「我哋唔想好似倒模咁，每年都一模一樣去選啲女仔出嚟，依家嘅時代唔同咗，好多年青人都會活躍於網上嘅平台，我哋亦會透過網上去進行今屆嘅選舉環節。」

余詠珊透露今屆香港小姐競選的新玩法。（梁碧玲攝）

Sandy將會與幕後團隊於網上替參選佳麗進行面試：「我哋會約一個時間方便大家去面試嘅，例如夜晚喺參賽佳麗嘅屋企，咁樣仲可以見多啲佢哋真實嘅一面。面試嘅過程有可能會係開放畀公眾一齊睇嘅。同埋我哋一定要驗明正身，會證明嗰個面試佳麗嘅身份，需要睇佢哋嘅身份證。網上可以獲得好多資訊，睇佢哋嘅IG 相亦都可以睇多啲有關佢哋嘅嘢。」對於不少女生在網上的樣子和真人會有很大落差，存在照騙，又或是過度使用濾鏡，對此Sandy說：「希望佢哋盡量減少用呢類美顏修圖效果，盡量以最真一面嚟面試。」她又透露今年一樣都會有訓練營，只是選美過程會依賴多些網上的新媒體，讓觀眾的參與度更多，亦會有多些公眾投票的環節。

余詠珊要求為參觀佳麗在網上驗明正身。（梁碧玲攝）