香港小姐2020│馮盈盈否認與江嘉敏姊妹情決裂：幾日都有同佢聯絡

無綫年度選美盛事《2020香港小姐競選》舉行記者會，2016年港姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 都有出席。近日Crystal疑似與閨密姐江嘉敏 (Kaman) 姊妹情決裂，事緣Crystal被爆孖住Kaman齊齊登上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇開P，Crystal被指釣金龜並與何猷亨傳出緋聞。事後她聲稱是Kaman介紹她與猷亨認識，Kaman卻指自己是被Crystal邀請參加的，兩人口供不符而上演了一場羅生門，Kaman更在IG直指有人講大話。

Crystal聲稱與江嘉敏仍是好朋友。（梁碧玲攝）

Crystal再被問到是否和Kaman姊妹情決裂，就否認說：「唔係。(你呢幾日同Kaman有無聯絡？) 有，我哋呢幾日都有聯絡呀。(呢件事無影響你哋感情？) 無。(你哋仲係好朋友？) 係。(你係船P搞手定Kaman先係？) 我哋無人係搞手。(咁究竟係你邀請Kaman，定係佢邀請你上船P？) 其實我之前已經回應過，有關呢件事我唔再回應喇。」

Crystal強調與何猷亨只是普通朋友。（梁碧玲攝）

Crystal表示目前主力忙工作，忙做節忙主持，遲些又要宣傳新劇，至於可有時間拍拖，她說：「想專心工作先。」問到她與何猷亨的交情，她強調：「我哋係普通朋友，唔太熟。」再問她是否跟緋聞男友鄭衍峰 (Leonard) 比較熟悉，她說：「咁我同Leonard識得耐啲，有一齊合作過，喺工作上會多啲接觸，有時都會一齊食飯。」

Crystal自言踏入26歲要表現得成熟一些。（梁碧玲攝）

點撃下圖重溫二人昔日姊妹情！