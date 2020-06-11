香港小姐2020│何依婷獲力捧做Do姐接班人　繼續努力：呢個名太重

無綫年度選美盛事《2020香港小姐競選》舉行記者會，2017港姐亞軍何依婷 (Regina)都有出席。Regina近期頻頻有演出機會，做節目主持、司儀和拍劇，早前就拍住鄭裕玲 (嘟姐) 主持公益金大騷。問到她可會覺得自己正在上位，她即說：「梗係唔係咁講啦，好開心可以做大型騷嘅司儀，同一班前輩比，自己真係好新好新好新，仲有好多嘢要學習，有佢哋帶住我，我會感到安心。」

Regina今日以空姐造型現身。（梁碧玲攝）

至於喜歡做主持司儀，還是拍劇演戲多些，Regina表示：「兩樣都好好玩，我希望兩方面都可以兼顧得到。我覺得演戲難啲，因為演唔同嘅角色係同自己本身好唔同，要做好多功課。嚟緊我拍嗰套新劇係做見習醫生，我睇咗好多有關醫生嘅資料，為角色做準備。(備受公司力捧，做嘟姐接班人？) 公司力捧好多人，嘟姐接班人呢個名太重，我要繼續努力向嘟姐學習，希望可以有多啲同佢合作嘅機會。(拍劇會唔會想攞新人獎？) 我覺得拍劇唔需要太介意獎項，最緊要做好自己，獎項呢啲就聽天由命。」

Regina想兼顧司儀主持以及拍劇演戲。（梁碧玲攝）