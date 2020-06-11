天涯俠醫｜45歲郭羨妮靚足二十年　已為人母不減女神氣質

無綫（TVB）翡翠台深宵時段重播2004年經典劇集《天涯俠醫》，劇中雲集多位女神，包括郭羨妮、唐寧、鍾麗淇，梁詠琪等。其中女主角郭羨妮（Sonija）飾演護士康喬，並分別與張家輝及連凱有感情戲，最後更會懷孕生B。現實中，45歲的郭羨妮亦已為人母，育有一名8歲女女，但她仍然Keep得很好，名正言順靚足二十年。

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郭羨妮1999年參選《香港小姐》奪冠入行，當年只有25歲的她以大熱姿態勝出更同時奪得「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。唔單只擁有甜美外表，Sonija仲畢業於加拿大名牌大學—西門菲莎大學，主修心理學和經濟學，絕對是美貌與智慧並重。加入TVB後，她以拍劇為主，第一套劇《尋秦記》即擔演重要角色琴清，而在《天涯俠醫》中飾演善良護士，非常配合Sonija高貴的形象。備受公司力捧的Sonija在不同劇集中均有發揮機會，亦成功在觀眾心中留下深刻、正面形象。

Sonija真係靚足20年：

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自2011年下嫁內地武指朱少杰、翌年誕下女兒Kylie後，Sonija便將重心放在家庭上，於2015年約滿決定離開TVB，結束16年的賓主關係，《無雙譜》便成了她在無綫的告別作。雖然Sonija已年屆45歲，但她仍然保持着女神的氣質，增添了不少成熟的韻味。她近排在IG上載了愛女Kylie的照片，囡囡眼大大、鼻高高，遺傳了港姐冠軍的靚樣，亦與媽媽小時候非常相似，網民大讚Sonija同囡囡都是盛世美顏。

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