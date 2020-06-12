宋仲基極速否認新戀情　女律師慘被公開照片姓名

自去年6月「宋宋夫婦」宋仲基和宋慧喬離婚後，兩人依然是大眾及傳媒的焦點。昨日（11日）YouTube頻道「橫向和縱向研究所」上傳一條名為《宋仲基 那女閃電公開》的影片，大爆宋仲基有新戀情，並公開女方的照片及姓名。其後宋仲基方迅速否認緋聞，並表示會以法律手法應對。

昨天「橫向和縱向研究所」大爆宋仲基有新戀情。（網上圖片）

昨天「橫向和縱向研究所」爆出宋仲基疑似有新對象的影片後，快速成為網上熱話。由於影片中直接公開了女方的職業為律師，照片以及其姓名等個人資料，因此引來非常大的爭議。影片中講到，韓姓女律師除了與女演員徐敏貞相似外，二人是在「宋宋夫婦」處理離婚時認識。當時該女律師並非離婚法律代理人，但經同一律師樓前輩介紹後，在一次聚餐機會下認識並開始發展。

節目直接公開女律師的個人資料，因此引來非常大的爭議。（網上圖片）

女律師個人資料被公開：

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對於緋聞爆出，宋仲基所屬公司昨晚已迅速否認，並表示宋仲基最近非常忙碌，甚至到了要調整行程的程度，公司也將採取法律手段處理謠言，現時「橫向和縱向研究所」的影片已刪除。另一邊，宋仲基與金泰梨等主演的電影《勝利號》受新冠疫情影響，宣布撤出暑假檔期，延後至中秋節檔期再上映，粉絲想看宋仲基的新作，可能要再等待一下了。

宋仲基否認緋聞，並宣布電影《勝利號》要延後上影。（YouTube截圖）

按圖睇電影《勝利號》預告：