傳與劉德華不和拍《天與地》壓力爆煲　陳少霞公開驚世真相

陳少霞92年加入娛樂圈，當時年僅16歲拍攝第一部處女作電影《三個夏天》，並於13屆電影金像獎獲提名最佳新演員獎。翌年，獲得劉德華賞識羅致旗下《天幕》製作公司，在電影《天與地》與恩師劉德華合演夫妻，之後有傳陳少霞秘密過檔無綫激嬲華仔，二人因此反目，師徒關係從始斷絕。

陳少霞拍電影《天與地》期間，被指與劉德華過從甚密，被人杯葛感到壓力不開心。（網上圖片）

陳少霞直言非常感激恩師劉德華當年提攜，亦悔疚自己當時年紀少不懂表達感恩之心。（葉志明攝）

陳少霞昨晚（22/5）現身新城電台節目《詩情廿四味》接受倪詩蓓訪問前，就上述傳聞接受《香港01》訪問，將冰封26年不和傳言親自打破，「其實當時拍緊《天與地》嘅時候，都知《天幕》將旗下嘅藝人賣咗俾張國忠嘅《藝能》，因為兩間公司都好似兄弟公司咁好嘅關係，話我因為去咗第二間公司華仔嬲我，絕冇咁嘅事，就算我過無綫拍《總有出頭天》第一套劇，都係公司幫我接，可能當中有啲誤會。」

陳少霞拍電影《天與地》期間，被指與劉德華過從甚密，被人閒言閒言感到壓力不開心。（葉志明攝）

陳少霞提起在天津拍攝電影《天與地》期間，直認同劉德華拍戲壓力爆煲，每晚拍攝完畢，會躲在酒店房間逃避狂喊：「其實當時呢套電影係我第一部擔正做女主角，過往出外拍戲我媽咪都會陪我，而當時去天津拍戲嘅時候，公司就叫我唔使叫褓姆去，話公司會有同事照顧我，但始終佢哋嘅照顧同我媽咪嗰種照顧好唔同，再加上同劉生拍戲真係有壓力，因為佢實在太紅，而當時自己只得嗰十幾歲又做女主角，佢又成日同我一齊，可能因為佢哋覺得劉生對我特別照顧，咁所以有啲人唔係咁喜歡，都會聽到一啲對我單單打打嘅說話，亦知道周邊啲人唔鍾意自己，咁變咗我覺得被人杯葛，就係呢啲原因我好唔開心，每晚都喺度喊好慘。」