【全民造星II】人氣王MC張天賦拒與ViuTV簽約：未必係最佳選擇！

ViuTV選秀節目《全民造星II》已落下帷幕逾半年時間，第一季成功打造MIRROR這個男團，兼人氣王姜濤，令大眾十分關心第二季一眾參賽者的去向，《造星II》亞軍兼人氣王張天賦（MC）是其中一位備受期待的參賽者，他日前接受訪問時談到簽約決定了未來5至10年的星途，所以更要慎重：「因為我個人比較喜歡自由，所以更想找到自己最想做的事。」唱功備受讚賞的他原來早已決定不與ViuTV簽約，原因亦與合約內容無關：「我希望發展嘅路向，ViuTV未必係最佳選擇。」雖然也有唱片公司拋出過橄欖枝，最後他還是選擇自組工作室：「始終希望彈性高少少，繼續做自己嘅音樂。」

《造星II》亞軍兼人氣王張天賦（MC）是備受期待的參賽者之一。（葉志明攝）

MC考慮ViuTV的另一個因素就是競爭大，可能會拖慢發展：「（ViuTV）已經有一隊男團組合，入面都有好多歌手。」MC因《全民造星II》知名度大增，問到會否擔心因為不簽約導致日後失去一個合作或宣傳的平台，他坦然說並不擔心：「其實我對ViuTV有感情，畢竟喺ViuTV比賽咗咁耐。」MC自言自組工作室現階段雖然有一定的壓力，但他無悔自己的選擇：「冇計，條路自己揀。」

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由於前段日子疫情嚴峻，很多計劃紛紛被擱置，他坦言帶來的影響甚大，唯有趁着這段時間建立了YouTube頻道，分享一些生活瑣碎趣事及翻唱歌曲，現階段都是朝着這個方向進行中：「因為疫情未可以同大家見面，但希望可以保持同粉絲交流。」從YouTube片段可見，MC最近亦勤於健身，只因在比賽後他發現自己發胖了不少：「所以去健身，希望以最佳狀態見粉絲，始終一個星要對自己有要求。」他亦不排除有成果後可以展示予大家。

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現時疫情稍稍緩和，工作亦漸漸重新排上日程，MC透露正在與幾個地方討論舉辦Liveshow，談到接下來的計劃，MC說：「而家籌備緊，希望趁住疫情期間錄多幾首歌，揀首自己最鍾意嘅，再睇下用咩形式推出。」他又保持神秘地說：「如無意外出年會推幾首自己嘅歌，但具體內容仲未講得住。」

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