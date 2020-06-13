梁潔華設靈｜劉德華偕太太現身送別好友　夫妻罕有公開露面惹混亂

黃日華愛妻梁潔華上月26日因器官衰竭病逝，終年59歲，今日（13日）於紅磡世界殯儀設靈。

三哥苗僑偉前殯儀館送別梁潔華。（葉志明攝）

大約傍晚6時開始，陸續有不少親友到場，包括有三哥苗僑偉、陳百祥、譚詠麟、杜琪峯、王維基，關禮傑夫婦、許紹雄、陳國邦羅敏莊夫婦、艾威、廖啟智、陳法蓉、賈思樂、戴志偉、胡楓、羅蘭、姚子羚、胡定欣、張繼聰謝安琪夫婦等等。而「五虎」之一的劉德華，今日亦罕有地帶同太太朱麗倩出席公開場合，二人大約於7時15分坐車到達殯儀館，華仔拖實太太在殯儀館門外下車後即被傳媒包圍追訪，二人一直保持沉默並在工作人員護送下直接步入靈堂，場面一度混亂。

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多位好友前來送別：

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今日較早時間，黃日華與黃芷晴父女已到達殯儀館打點，並約於下午3時半左右步出殯儀館門外接受傳媒訪問，面容帶點憔悴：「今日辛苦大家，因為今日真係忙，入面都有好多嘢要處理。（會放置什麼作為陪葬？）都係佢平時鍾意嘅衫褲鞋襪呀，一般人會擺嘅都會擺落去，包括戲服。我哋會盡量做到最好為止。因為我太太生前都好鍾意扮靚，佢哋最後一程，想畀個美好嘅回憶佢。」

提到太太的遺願，黃日華即時指向身旁的女兒黃芷晴，並示意會好好照顧女兒，而芷晴亦稱會好好照顧爸爸，希望可以在喪禮完成後，為母親圓夢：「媽咪生前都諗住下年做一個粵曲嘅表演，咁佢完成唔到，希望嚟緊可以幫佢實現。（會代媽咪演出？）我冇媽咪咁好嘅功力，希望做一啲統籌同小禮物。同埋今次我都幫佢整咗有一本小冊子，都係我幫媽咪做嘅，係一啲生前嘅畫作，同埋有啲創價學會裏面嘅金句嚟勉勵大家。」

今日的靈堂佈置以白色為主，中央位置亦放置了梁潔華的遺照，而靈堂門口的接待處桌上亦放置了她與愛犬的合照和粵劇演出的造型相片。而黃日華以及女兒黃芷晴也為梁潔華印刷了紀念冊，冊內除了印滿了他們的合照以及梁潔華的演出照片之外，黃日華和芷晴亦各自寫了一封給梁潔華的信，黃日華寫道：「老婆：我不會忘記初相識的您：活潑、可愛；我不會記拍拖中的您：愛笑、撒嬌……我一定謹記您的教晦、指導 我一定謹記：您要我有禮貌、有責任感……遺憾地未能同您執子之手、白頭到老……不用擔心我呢個孤獨老人家，我會憑住您那份堅強，永不放棄的精神繼續我餘生，但跟您大宇宙再聚，化作比翼鳥，共享天福。泣矣！別矣！永遠愛您！」