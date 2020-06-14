ViuTV有意另組3人男團挑機MIRROR　《造星II》三甲竟非人選？

ViuTV選秀節目《全民造星》舉辦得有聲有色，連續兩季都話題度十足，更為娛樂圈帶來新血，第一季成功打造男團MIRROR，人氣王姜濤亦工作不斷，日前更傳出第3季將在7月開鑼，近日節目組正密鑼緊鼓進行面試；反觀第二季在12月舉行總決賽後已經落下帷幕逾半年時間，久久仍未落實參賽者是否出道何時出道，即使三甲冠軍Phoebus（吳啟洋）、亞軍MC（張天賦）、季軍Oscar（李祉均）亦然，很多觀眾和支持者都非常關心他們的去向，《香港01》最近便收到消息ViuTV製作部副總裁金廣誠有意再自組3人男團，主將更是重量級參賽者。

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《全民造星II》在12月舉行總決賽後已經落下帷幕逾半年時間，卻久久未傳來出道的消息，即使是三甲冠軍季軍Oscar（李祉均）、Phoebus（吳啟洋）、亞軍MC（張天賦）亦如是，令大眾甚關心他們的去向。（資料圖片）

《全民造星II》比賽進行時，由於K Lau（劉瑞祈）能歌善舞又能Rap，在限定男團SUGAR接受訪問時，他曾被選為最可惜的「滄海遺珠」參賽者之一，連MIRROR成員Edan（呂爵安）也說過：「K成個Package好好，好有型！Rap又好有力量，好識跳舞。」

據知K在回復自由身後一星期，已收到ViuTV及一家唱片公司Co-manage（共同管理）的Offer，提議他與Phoebus及十強選手George（歐鎮灝）組三人新男團，K回覆《香港01》記者查詢時指：「雖然組合好玩，但要好熟悉對方；我又啱啱完咗5年約，所以就唔想太急又簽多幾年。」經他在權衡過後，婉拒這個提議。

【全民造星II】人氣王MC張天賦拒與ViuTV簽約：未必係最佳選擇！

K在520當天出了一首名為《車厘子》的情歌，接下來正計劃為歌曲拍攝MV。（Instagram／＠kayyyy_reve）

簽經理人局限創作 K給自己半年「假期」

K直言簽約經紀公司其實有不少掣肘，包括歌曲創作：「有啲題材係冇公司嘅時候先可以寫，有公司就會被局限寫一啲比較商業啲嘅歌。」K又決定給自己半年「假期」，以自由身的身份寫更多歌，半年之後再決定自己接下來的路向。

K在520當天出了一首名為《車厘子》的情歌，接下來正計劃為歌曲拍攝MV；另外K在《全民造星II》後與JJ（范卓言）、阿聰（王顯聰）、賀嵐、架兩（李信希）組成邊疆兄弟，他亦透露「邊疆兄弟」正在錄音，將在8月推出全新暑假歌。

邊疆兄弟正在錄音，將在8月釋出全新暑假歌。（Instagram／＠j2fan）

《造星II》冠軍Phoebus接受訪問時透露自己亦尚未正式簽約，疫情肆虐，很多演藝活動都暫停，他亦在這段時間持續增值自己：「主要係唱歌、跳舞同演戲都有同時進行。」Phoebus跟ViuTV持續有一些合作，例如：參與由周秀娜及林德信主演的電視劇《太平紋身店》演出、未來也有一些音樂上的合作等。

至於消息指他與K及George將組團出道，他就回應說自己不算太清楚確實安排：「公司有提及過；我都唔知公司點安排，但會做好自己先，將自己保持喺最好嘅狀態。」而相關人士則指或有變數，但確有組團意向：「未公布得住！公司仲諗緊！我都唔係好清楚進度係點！」