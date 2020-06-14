天涯俠醫｜43歲鍾麗淇氣質不減當年　與胡杏兒舊愛結婚組幸福家庭

無綫（TVB）翡翠台深宵時段重播2004年經典劇集《天涯俠醫》，劇中雲集多位女神，包括郭羨妮、唐寧、鍾麗淇，梁詠琪等。劇中飾演國際救援組織「生命動力」義工的鍾麗淇（Margaret）形象健康，現年43歲的她氣質不減當年，雖然已為兩女之母，但身形同外表仍然保養得非常好。

點撃睇鍾麗淇在《天涯俠醫》的演出：

+ 4 + 3 + 2

加拿大籍的鍾麗淇參加1996年的無綫藝員訓練班入行，加入TVB後隨即拍攝首部劇集《刑事偵緝檔案III》，並擔任重要角色，出道至今一直備受關注。而Margaret一身健康膚色以及帶有外國口音的廣東話成功令觀眾留下深刻印象。2005年約滿無綫之後，她便漸漸淡出娛樂圈，轉行做星級瑜伽導師。Margaret曾透露對娛樂圈沒有留戀，並不想念從前拍劇的時候，不過如果遇到好劇本，又有人邀請的話是會考慮再次重返幕前。

點撃睇Margaret近照：

+ 12 + 11 + 10

不過最經典的是鍾麗淇與梁榮忠的一段長達10年的戀情，後來男方被爆偷食朱慧敏，二人在車上有親密行為，事件令他聲譽破產，演藝事業直插谷底。Margaret於2006年狠撇梁榮忠，並於2010年與胡杏兒舊愛、中意混血男友Nardone Ruggero結婚，並育有兩名愛女，婚姻生活美滿。熱衷做瑜伽的Margaret身形Fit到爆，好多網民大讚完全看不出她已為人母，紛紛表示勁羨慕。