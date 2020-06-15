李麗珊懷孕六個月零孕味　分享囡囡乳名「荷蘭豆」由來

李麗珊現正懷孕6個多月。（IG：@lisa18lee）

李麗珊（Lisa）上月母親節當日，在社交網站公布懷孕喜訊。現時陀B六個月的Lisa，接受香港開電視主播馬梓軒專訪分享喜悅，她更公開腹中女兒的英文名由來：「宜家就首次同大家披露！因為我同老公都好鍾意陳慧琳，所以我哋決定將BB英文名改做Kelly，至於中文名就仲諗緊！」

李麗珊分享囡囡英文名KELLY由來。

即將榮升靚媽咪的Lisa，提及女兒滔滔不絕，又表示BB乳名取名為「荷蘭豆」：「改呢個名係因為我老公姓何，同埋啱啱去照超聲波嗰陣，佢真係好似一粒豆，好細粒！其實最初得知懷孕，我唔係好相信，自己每個月都好緊張檢查住，後來去睇醫生真係確認有BB，自己好驚喜但心情又好複雜，覺得成件事唔係好真實！」

李麗珊依家不時唱歌胎教。

喜愛唱歌的Lisa笑言，雖然未知BB將來會否喜歡音樂，不過自己對唱歌的興趣，是小時候被父母感染的：「我爸爸媽媽好鍾意唱歌，記得以前我爸爸會買好多唱片，我哋一家人成日會爭咪唱歌！我小學嗰陣又會自動請纓上台表演唱兒歌，仲會做埋動作！」最後，Lisa更即席清唱自己心目中最喜愛的兒歌《生命有價》送給女兒，非常溫馨！