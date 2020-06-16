前名模陳祉妤將嫁TVB董事局主席許濤　迎來第二春做主席夫人　

現年47歲的前名模陳祉妤 (Balia) 原名陳沛嘉，於8年前與前夫彭文堅離婚回復單身後，感情生活一直低調。今天有報道就指Belia在本月8日遞交了擬結婚通知書，原來她即將迎來第二段婚姻，她的未來老公是新任電視廣播有限公司董事局主席許濤（Thomas）。

Belia曾經是香港名模。(陳祉妤ig)

Belia報稱自己從事市場推廣，而準新郎Thomas就報稱從事投資管理，但Thomas的中、英文名字均與今年4月底正式出任電視廣播有限公司董事局主席一職的許濤相同，他同時也是該局的非執行董事。一對準新人均報住同一個港島區住址，據悉兩人已拍拖4、5年，是經朋友介紹下認識。離婚後鮮有提及感情事的Belia，曾於2017年1月被問到有否拍拖時，大方承認自己正在蜜運中，她當時只透露男友從事金融投資，彼此拍拖不夠一年，又大讚男友滑雪技術出色，揚言男友最緊要是鍚她，兩人在一起開心就可。

許濤於今年4月底正式出任電視廣播有限公司董事局主席一職。(資料圖片)

現年48歲的許濤3歲時隨家人從內地來港，畢業於名校華仁書院，身為一名尖子的他，更持有美國康乃爾大學（Cornell University）電子工程碩士學位，以及威斯康辛大學（University of Wisconsin）電子工程學士學位，畢業後先後在不少國際企業任職。今年4月底，許濤正式接陳國強棒，出任電視廣播有限公司董事局主席，並同時調任為非執行董事。