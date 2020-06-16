許志安復工稱冇聯絡　黃心穎有感而發：以為患難見真情卻大失所望

去年安心事件轟動全城，相隔14個月後，事件中幾位主角都各自重新出發。馬國明同湯洛雯拍拖獲外界一致讚好，許志安剛好翌日正式復工，接受訪問時安仔坦言無同黃心穎聯絡。咁啱就喺安仔復工見記者後幾個鐘，黃心穎喺IG STORY轉載一篇心靈雞湯文：「有的人你以為患難中會見到真情。」

黃心穎許志安去年4月被揭在的士連環激咀15分鐘。（黃心穎IG）

許志安接受記者訪問時回應：「（有無同心穎聯絡？）冇，以前嘅嘢過咗，大家畀時間我，我知道要人接受要畀時間，我係好信心同自己講每一步都做好，呢個係錯誤傷痕，大家唔會忘記，過去咗就過去咗，每次見返我會提醒自己。」安仔深潛反省14個月終於復工，而事件中嘅女主角黃心穎咁啱喺呢個時間點於IG STORY發文，惹人遐想。

許志安6月16日現身VIUTV節目，正式復工。（資料圖片）

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黃心穎喺IG STORY轉載網絡愛情作家李專嘅心靈雞湯文，文中講述應如何面對人生逆境：「有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望。」「有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛；有的極限，你以為自己怎樣都不可能達到，但經過這些劫難，你體會到原來你只有當下的極限，卻沒有人生的極限。」

黃心穎暫時工作未有著落，主力湊狗仔以及幫家姐湊BB。（IG：@jacquelinebwong）

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喺安仔復工見記者後幾個鐘貼出呢個IG STORY，難免惹人遐想，黃心穎亦表明覺得內文係自己心聲：「收到家姐傳呢篇俾我，亦收到好多訊息問候我情況，呢篇文章正好總括了我的心情。多謝大家不用太擔心，人生會愈來愈好的。」似乎感慨本以為會患難見真情，結果大失所望。

黃心穎於IG STORY貼出呢篇文章，細訴自己心聲。（IG：@jacquelinebwong）

李專心靈雞湯全文：

人生裡必然出現一些很難很難解決的逆境，不要埋怨和避開它，因為這既是你的苦難，同時亦是你很好的過濾器。

你會發現，

有的人原來真的很疼愛你，就算三更半夜都會陪著你，給你噓寒問暖，有情有義；

有的人你以為患難中會見到真情，但其實人家只有能力陪你走高山，卻沒有勇氣和擔當陪你走低谷，最後令你大失所望；

有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛；

有的極限，你以為自己怎樣都不可能達到，但經過這些劫難，你體會到原來你只有當下的極限，卻沒有人生的極限。

永遠不要避開逆境，更不要將重要的決定交給占卜和命理，這樣只會錯過成長、錯過看清這個世界的機會。