【後生仔傾吓偈】馮盈盈想揀啱先all in：但過程中又會被人話收兵

「如果遇到一個好啱嘅人，而你又好鍾意佢，就唔會介意，而係感覺強烈到我一要同佢開始。」

馮盈盈去年底同拍拖四年嘅男友Martin分手後，感情雖然一直未有著落，但並不代表孤單，先有大台主播鄭衍峰，之後再嚟個四房公子何猷亨，生活多姿多彩。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》當中，節目以「錯過的感情」為主題，有後生仔提到過往拍拖時眼裡只有對方，但最終發現原來大家嘅眼光唔一致時，馮盈盈就認為要all in一段感情，確係需要傾多啲、傾多啲，但並不認為此舉係叫收兵。

盈盈一矢中話GM(最左)仲未放低上一段感情，仲話如果move on的話，半年左右已經識新朋友、開始新戀情，仲叫GM唔好拎上一任標準去搵下一任。(影片截圖)

盈盈表示：「當你圈子大啲、喺唔同範疇都會識到唔同人時，你會想同唔同嘅人傾多啲同了解多啲，睇下邊個啱先再all in去發展，但喺呢個過程中，又會被人話收兵，覺得你應該揀一個先去了解，但如果你揀定一個去了解發現唔適合時咁點？咁先重新去restart整個過程， 大佬幾年幾年時間就無架啦。唔係話一男一女之間，一見面有啲交流、想認識，就一定係我想媾你，如果傾完之後我無應承你拍拖，就一定係我衰、我想收兵。咁係好狹窄！」

同場加映盈盈解釋何謂識朋友

+ 13 + 12 + 11