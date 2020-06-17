婆婆與媽媽︳鍾麗緹奶奶坦言遺憾冇孫抱　伊能靜1句化解尷尬場面

台灣女星伊能靜與老公秦昊，還有奶奶秦媽媽一起錄製內地綜藝節目《婆婆和媽媽》。最新一集，另一對婆媳鍾麗緹與奶奶賈慧芬到伊能靜作客，兩對婆媳與秦昊在客廳傾起愛情與生子話題，鍾麗緹問奶奶：「如果我真的不會有孩子，你會怎麼樣？」而奶奶也如實說出「我會覺得非常遺憾，因為我不可能不想要個孩子。」 此時一旁的秦媽媽則搭嘴說「對！」而當鍾麗緹奶奶繼續說：「我會心理非常不痛快」時，秦媽媽竟也跟著附和「不痛快」，好在伊能靜出聲提醒奶奶「別搭話了，媽」，臉色嚴肅向奶奶微微搖頭。

鍾麗緹的奶奶繼續向鍾麗緹說：「如果說毛毛（張倫碩）願意和你過，你倆好，你沒有孩子他也同意，那你們就好好地過。」但她也坦言自己真實的感受「會非常遺憾」。此時，伊能靜奶奶再次認同並說道：「對，父母的心情是這樣的。」而鍾麗緹回應「希望老人家開心嘛」，秦媽媽則再附應「對！對！」而伊能靜顯然覺得奶奶這樣附應下去不妥，藉口「倒水」將奶奶帶開。

鍾麗緹與奶奶、伊能靜與奶奶及老公秦昊在節目中討論到生囝話題，氣氛險陷尷尬，好在伊能靜出手：

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伊能靜在與奶奶二人獨處的時候，勸說奶奶不要搭嘴，她跟奶奶說，生BB是大事，壓力很大，直言「那個太痛苦了」。伊能靜還向奶奶說鍾麗緹可能也很努力想要一個BB，希望能給她多點鼓勵。而奶奶聽了伊能靜一番話，也表示「明白了」。

而在節目單獨採訪片段中，伊能靜也為奶奶說話「我媽是無心的」。雖然那的確是奶奶的真實想法，但伊能靜覺得「想沒問題，但不能說」。而秦媽媽也認為媳婦的提醒「挺及時的」。而網友也讚伊能靜借斟水拉開奶奶情商高，而婆婆面對媳婦提醒也坦然接受，是個好奶奶，更稱兩人關係感覺就像親母女。

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