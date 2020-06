TVB劇集《金宵大廈》去年播出後大鑊好評,收視口碑都相當理想,李施嬅更憑此劇奪「萬千星輝頒獎典禮」最受歡迎電視女角色﹗TVB亦一早表明決定開拍續集,終於有新消息啦﹗

劇集《金宵大廈》收視口碑都相當好。(《金宵大廈》劇照)

其實TVB早喺去年慶功時已宣佈會開拍《金宵大廈2》,暫定於8月開鏡,之前已有消息指伍詠薇會加入,但女主角李施嬅因為已離巢簽約外國經理人公司,以致一直未落實參演。呢日佢喺IG話:「Smiling and thinking about my roles for Season 2 ...yes it’s official!!! .大家一直都叫我要拍《金宵大廈2》。好吧。聽你們說話啦。啊蕭,我又要回來找你喇。」拍檔陳山聰亦馬上留言話:「衰鬼我等咗妳(你)好耐喇」

李施嬅喺IG STORY宣佈歸隊拍《金宵大廈2》。(IG:@selenaleelalee)

陳山聰對好拍檔李施嬅歸隊拍《金宵大廈2》感到高興。(IG:@selenaleelalee)