張致恆IG憶述細仔出世經過：隻手不停咁震打俾醫生要緊急開刀

今年四月張致恆一家三口慶祝大仔1歲生日，話咁快又變成一家四口啦。（IG：@aumanmannnn）

前BOYZ成員張致恆6月12日再度榮升爸爸，太太雯雯為佢誕下細仔張生牧，兩年抱兩成為一家四口﹗呢日Steven喺IG憶述當日老婆穿羊水驚險情況：「2020年6月12號凌晨時分（份），老婆突然間話個肚好痛，我都心知不妙，一直唔夠膽瞓覺，點知到咗凌晨六點左右，老婆突然間扎醒然後大叫：流緊水啊，好多啊！ 嗰一下我知道細仔將要出世啦﹗」

張致恆6月18日於IG分享細仔出世經過。（IG：@stevencheung）

Steven之前透露太太比預產期早咗穿羊水剖腹誕下細仔：「睇戲就睇得多自己親身經歷真係未試過，原來個人係會緊張到乜嘢都唔記得，要即刻起身搵衫執入院嘅嘢，隻手不停咁震，跟住打俾醫生要緊急開刀，我哋八點前已經到咗醫院，醫生話要即刻開到九點幾就可以開啦，嗰一下我仲緊張，因為突如其來要開刀，令我未有心理準備入產房，不過入到去見到老婆隻手不停咁震我冇理由仲震過佢㗎嘛，所以我就捉住佢隻手不停鼓勵佢，因為我知道而家嘅佢一定超級嘅驚，就係喺哩一刻，我聽到喊聲，張天牧報到啦，其實我一直都好緊張，但係唔想老婆知道，我一路扮晒嘢，就係咁樣，張家二少爺就岀咗世啦。」

張致恆太太亦有分享三仔爺溫馨一刻。（IG：@aumanmannnn）