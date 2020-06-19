【天涯俠醫】周家怡未回歸無綫已「亮相」　16年前曾經演技大爆發

2012年，周家怡離開TVB往外闖，結束14年的賓主關係，隨即轉投王維基旗下的香港電視參演《導火新聞線》，是周家怡的演藝生涯中的第一個女主角。雖然劇集因為牌照問題，劇集在2015年才可以播出，但《導火新聞線》出街後，周家怡的演出引起不少討論，更一度成為了網民心目中的視后，演技備受觀眾肯定。

之後周家怡又為ViuTV拍劇，包括開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、客串《仇老爺爺》以至近日播畢的《歎息橋》，其演技無一不獲觀眾讚賞。日前，周家怡確認會回顧TVB做女主角，參演《兒童醫院》，夥拍鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、羅仲謙等，8年在外磨劍終於獲得娘家認可。

點擊下圖回顧周家怡外闖8年的足印：

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其實周家怡今天演技非一日練成，TVB時期已經有不少令人印象深刻的角色，例如在2011年《花花世界花家姐》皎皎、以及06年《火舞黃沙》的「兔唇女」茅小琴等。而在近日於午夜時段重播的《天涯俠醫》也能發現周家怡的足跡。

周家怡在第8集中飾演「阿鳳」，劇中她是一名未婚媽媽，因為做產檢而成為王甫芬（張家輝飾）的病人，但阿鳳之後卻在運毒途中作動臨盆在即，幸好預上王甫醫生送往私人醫院分娩，不過仍然引起警方關注，前往醫院準備拘捕。

阿鳳得知即將被捕，後悔不已，原本打算最後一次運毒後為自己贖身，繼而洗心革面與孩子重新開始，可惜卻在運送中途作動產子，在想像到自己可能要與孩子分開生活，那種內心的爭扎實在是演技的挑戰。而周家怡當時的演出拿捏到位，尤其在2020年時重溫這一集，不少觀眾都才發現周家怡的演技早在16年前已經萌芽。

重溫周家怡產子的一幕：