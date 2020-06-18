許志安復工後首現身　鄭秀文願夫妻齊承擔：唔係得佢一個面對！

「安心事件」爆出14個月後，主角之一的許志安（安仔）日前正式復工，以嘉賓身份到ViuTV 節目《Chill Club》獻唱，接受訪問時便指自己「一定100%比以前好」，而老婆鄭秀文（Sammi）今日（18/6）到將軍澳電視廣播城作客無綫節目《Do姐有問題》，她接受無綫娛樂新聞主播王鎮泉訪問時，便指自己支持安仔重投工作：「佢始終都要踏出呢一步，去面對、承擔自己，面對群眾、世界，呢個係必然，無論幾時去做……佢都Ready、有信心，都覺得呢段時間沉澱足夠，有呢個決定我都會支持。」

另外，Sammi接受今日到北角為新戲《聖荷西謀殺案》宣傳時，亦指自己有睇過安仔復工訪問片段，更稱對方表現「自然、真心」。問及經此一役後，兩人是否感情跨進大步，Sammi便說：「唔敢話跨唔跨過，一齊面對，唔係有事就得佢一個面對，夫妻是但一個出事，要一齊嚟承擔，呢個係面對婚姻同關係入面好重要嘅階段。」

鄭秀文和《聖荷西謀殺案》拍檔「阿Sa」蔡卓妍，今日（18/6）到將軍澳電視廣播城作客鄭裕玲主持節目《Do姐有問題》。（Instagram/@do_do_cheng）

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