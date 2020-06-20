甘比捐十萬口罩向前線醫護致敬　再送生活用品助基層抗疫

新冠肺炎在香港的疫情雖然有減緩迹象，但警號未除，香港人繼續每天戴口罩生活。富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），一向為善最樂，在疫情初期已為港人搜羅口罩，派給有需要的基層人士。甘比昨日再捐出10萬口罩，捐贈最前線的醫護人員。

甘比早前買入15萬個口罩派街坊，她以「左撲右撲」形容搵口罩的過程，日前再捐10萬口罩予前線醫護人員。（IG圖片／kimbeechan_official）

甘比昨晚在IG貼出一張為醫護送上口罩的照片，向醫護致敬，她留言說：「『10萬口罩贈醫護，唔會停的派派派行動』在新冠肺炎疫情下，香港有賴一批敬業樂業、不辭勞苦的醫護人員無私的付出，市民才可以健康地生活；為了表示對他們的敬意，『劉鑾雄慈善基金』今天捐了10萬個香港製造的口罩給『香港護士協會』，再轉贈給他們的會員，讓他們能得到多一點的保障。」甘比亦希望疫情能早日完結，祝願大家可以繼續健康快樂地生活。

同時，劉鑾雄慈善基金舉辦的「生活援助計劃」，亦於4月起在在深水埗區為有需要人士送上生活和防疫物資，幫助在疫情下生活艱難的基層人士，共同抗疫。

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