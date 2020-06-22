馬貫東曾靠母「血汁錢」打本經營熱狗店　卻與友人意見不合輸光

現年33歲的馬貫東入行已經14年，多年來在TVB演出作品無數，不過演出的角色都不是重要位置，而近年他憑著處境喜劇《愛·回家之開心速遞》「秦博思」一角彈起，開始令網友關注。最近他有份參演的劇集《那些我愛過的人》裡首次擔任第二男主角，飾演患有自閉症譜系障礙的醫生古希晨，演技獲得好評。

大家有冇睇馬貫東戲裡面嘅演出。（IG：maboboma）

演藝生涯14年，剛入行時候並未能靠演員一職養家糊口，因此馬貫東亦身兼多職，他同時任職攝影助理及健身教練。另外曾經在2015年時候，他與朋友合資開設專賣熱狗的手工啤酒吧，據知開辦三個月便賺錢，貫東更親自做生招牌，評價也不錯，可惜只開辦了一年便閉館。

貫東身兼多職，其中係做攝影助理。(IG：maboboma）

原因是與友人意見不合，堅持經營一年多才關門大吉，最終蝕了六位數字。這筆錢雖然不是一筆龐大數字，但是這是貫東媽媽的血汗錢，給他打本做生意，所以這次蝕錢令他非常灰心，貫東接受《香港01》訪問說：「熱狗店嘅失敗令我好挫敗，不過就學到好多嘢拎咗好多經驗，雖然呢個經驗都幾昂貴但係好彩當時還年輕，可以賺返失去嘅。」

另外佢都係一名健身教練。（IG：maboboma）

提到家庭背景，貫東是單親家庭，他媽媽一手腳養大了他和兩位姊姊，踏入社會後貫東努力身兼多職，想報答媽媽。他很感激媽媽在自己生意失敗時候沒有太多爭吵，「其實我同媽媽好少嘈交，我諗最近一次都講緊幾年前，我帶隻衰仔（貓貓）返屋企果次，果次佢直頭嬲到差啲唔比我返屋企，哈哈，不過最後佢好鍚主子，成日都買罐罐同玩具比佢，最後認左我媽媽成為左主人，我只係一個盡責嘅摌屎官，我諗好多貓奴都有呢個經歷。」

同《開心速遞》嘅演員角色關係好好。（IG：maboboma）

談到演藝事業，他絕對不是一個順風順水的藝人，貫東透露全靠母親及兩位姊姊無條件支持才可以堅持自己喜歡的演藝事業，所以他一直抱有內疚的心態，「一路都有個心結同埋好內疚，佢哋嘅付出同支持真係唔知點樣報答得晒，所以希望將來可以俾返一個舒適嘅家庭佢哋。」

現在事業開始有成，他很感恩得到《那些我愛過的人》監製賞識，「計入屋就係愛回家八時入席，當時監制有話留意左我好耐所以比一個機會我去試，心情當然興奮但又好緊張因為唔想令監製失望同時又唔想浪費一個機會，都想證明俾機會我嘅人睇到我可以做到，所以都想把握得好啲。」

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