馮盈盈與家人現身新盤售樓處　擬擲千萬購入三房單位

馮盈盈昔日何文田愛巢。（Ig@crystalfyy）

馮盈盈曾經同醫生舊愛夾份喺何文田區買樓，當時FYY承認自己有份俾首期同幫手供，但層樓無落名，隨住舊情已逝年初亦被發現昔日愛巢放租。呢日FYY被影到同家人現身售樓處，似乎有意一擲千萬入市。

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FYY被影到6月21號同家人現身紅磡售樓處，參觀長實集團旗下將軍澳新樓盤示範單位。見到佢地主要睇三四房大單位，睇落都相當滿意，FYY回應傳媒指家人有意置業，屬意起碼買3房單位，只要佢地鍾意自己會幫手俾首期同供樓，家人暫時未入票要再商量先決定。

馮盈盈睇嘅新盤早前開售已經超額認購。（資料圖片）

睇返呢個長實（1113）旗下位於將軍澳日出康城項目「SEA TO SKY」，上周首推285伙後，於父親節當日加推285伙價單，實用465方呎至1077方呎，定價介乎817.3萬元至2,365.4萬元，價單呎價為17,383元至23,558元；欲最高22%折扣計算，折實定價介乎653.8萬元至1,845萬元，折實呎價則為13,906元至18,375元。如果FYY起碼買三房單位，入場價大約為為1100多萬，而四房單位則需要1800多萬。