馬蹄露侄仔爆料　為張凳遭花旦「Old Seafood」狂串

馬米高出書大爆拍劇時遭資深女星恰。(IG圖片)

身為馬蹄露侄仔兼YouTuber嘅馬米高，不時都會出現喺無綫劇集，當中包括《愛·回家之開心速遞》、《福爾摩師奶》、《大帥哥》、《同盟》等。即將推出新書《英文寫真》嘅佢，於其中兩個章節「娛樂照妖鏡」以及「Seafood看人低」中，提到拍劇時曾遭資深女星白眼及冷言冷語對待。

呂慧儀同滕麗名成兩大嫌疑人。(資料圖片)

馬米高以「Old Seafood」形容其中一名資深女星，並透露有一次拍外景期間，在公家凳休息時，「Old Seafood」見狀之後，甚為不不悅，並即時與身邊嘅化妝師講「你做咩唔坐，而家畀咗唔知啲咩人坐」，雖然馬米高以即時彈起並道歉，但以「Old Seafood」繼續追擊佢，一邊望着粉盒，一邊又同化妝師講「下次你自己坐好喇，唔好畀唔知啲咩嘅人坐」，馬米指「Old Seafood」當時嘅嘴臉猶如劇中八婆角色。

馬米高自去年多次發表政建後，就再無出現喺無綫了。（IG圖片）

至於另一次嘅經歷，馬米高嘅對手係「Old Seafood」同劇拍檔「海產」，他在書中提到嘅「海產」喜歡扮導演，不時對其他人指指點點，除咗會擅自改新人對白之外，又不時睇住其他演員有無拍攝超時，試過有同劇男演員「虎哥」為此抱不平。有長腳蟹之稱嘅呂慧儀，曾被指喜歡擺阿姐款，在劇中飾演群姐嘅許思敏、飾演池美麗的鍾凱琪，以及飾演陳師奶嘅孫慧蓮，都曾被她鬧過。對於有網民推「Old Seafood」係滕麗名、「海產」係呂慧儀，馬米高既不否認亦沒有承認，並指「好多謝佢哋入錢落我袋」。