45歲里安納度搞派對賀嫩模女友Camila生日　心情輕鬆當街休褲

45歲的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一向鍾情巨胸、長腿的辣模，最新一任女友是阿根廷辣模Camila Morrone。里安納度日前為Camila慶祝23歲生日，相約一群好友上有遊艇開派對，只見里安納度衣著輕便，戴著口罩、太陽眼鏡，還被媒體捕捉到當街「休褲」等畫面，看起來一派輕鬆，穿著牛仔洋裝的Camila則跟在背後。

根據每日郵報報道，里安納度是生日Party的主人，還主動在船上揮手致意，邀請眾多好友上遊艇同歡，而他即使在船上，也堅持戴著口罩，防疫相當徹底。不過，當大家一齊影大合照時，里安納度竟然冇訂企，被擠到最後一排，但這也看得出里安納度雖貴為影帝，態度仍相當親和。

里安納度現任阿根廷辣模女友Camila Morrone：

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里安納度納多與Camila交往近3年，即便外界多次看衰這段「父女戀」，但是里安納度多次被拍到與女友行街shopping，去年還帶著女友及她的媽媽共同出國旅行，美媒US雜誌甚至稱他與小女友Camila關係即將再進一步，即將訂婚，雖然里安納度從未正面回應，但也看得出他對這段感情相當認真。

盤點里安納度其中8位前女友，以及交往時的年齡：

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里安納度去年拍完《從前，有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》之後就先休息，最近將與曾合作《華爾街之狼 The Wolf of Wall Street》、《不赦島 Shutter Island》名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）再度攜手拍攝《花月殺手 Killers of the Flower Moon》，該片由3C霸主Apple出資，預計於Apple TV+播出。

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