45歲里安納度搞派對賀嫩模女友Camila生日　心情輕鬆當街休褲

45歲的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)一向鍾情巨胸、長腿的辣模,最新一任女友是阿根廷辣模Camila Morrone。里安納度日前為Camila慶祝23歲生日,相約一群好友上有遊艇開派對,只見里安納度衣著輕便,戴著口罩、太陽眼鏡,還被媒體捕捉到當街「休褲」等畫面,看起來一派輕鬆,穿著牛仔洋裝的Camila則跟在背後。

根據每日郵報報道,里安納度是生日Party的主人,還主動在船上揮手致意,邀請眾多好友上遊艇同歡,而他即使在船上,也堅持戴著口罩,防疫相當徹底。不過,當大家一齊影大合照時,里安納度竟然冇訂企,被擠到最後一排,但這也看得出里安納度雖貴為影帝,態度仍相當親和。

里安納度現任阿根廷辣模女友Camila Morrone:

+ 6 + 5 + 4

里安納度納多與Camila交往近3年,即便外界多次看衰這段「父女戀」,但是里安納度多次被拍到與女友行街shopping,去年還帶著女友及她的媽媽共同出國旅行,美媒US雜誌甚至稱他與小女友Camila關係即將再進一步,即將訂婚,雖然里安納度從未正面回應,但也看得出他對這段感情相當認真。

盤點里安納度其中8位前女友,以及交往時的年齡:

+ 10 + 9 + 8

里安納度去年拍完《從前,有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》之後就先休息,最近將與曾合作《華爾街之狼 The Wolf of Wall Street》、《不赦島 Shutter Island》名導馬田史高西斯(Martin Scorsese)再度攜手拍攝《花月殺手 Killers of the Flower Moon》,該片由3C霸主Apple出資,預計於Apple TV+播出。

延伸閱讀:

賈靜雯花7個月「盧」比莉當媽 聯手周湯豪5金句打動她

蕭亞軒素顏再槓黑粉 早洩舉動被嫩男友打槍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】