馮盈盈(Crystal)和「好姊妹」江嘉敏(Kaman)雙雙捲入「何猷亨船P羅生門」事件,雙方均指對方才是邀請她出海的一個,有指兩人閨密情不再,更數度在網上互相隔空開火。不過,馮盈盈「見過鬼仲唔怕黑」,繼續出海玩Wake surfing。

今日(23/6)更貼出一張身穿緊身潛水衣坐在船尾的靚相,以短褲仔大騷白滑長腿:「Happiness comes in waves, it'll find you again(快樂隨浪湧,這種感覺會再嚟搵你)」而「羅生門」事件的另一位主角江嘉敏亦有留言:「着番件防囇衫去玩,終於唔會囇黑晒。」好似從來沒有發生過任何事一樣,亦有網友睇完回覆之後就話:「你哋唔係不和咩?」不過,諗深一層,馮盈盈上次「船P」玩滑水未有穿上潛水衣,僅以泳衣上陣,所以江嘉敏好有可能是指對方上次着得太少布。到底兩人關係搞成點,是好是壞,相信得她們先知。

