吳若希公開老公惡行鞭策進步：上一胎我臨生佢竟然繼續瞓

吳若希早前宣佈再度懷孕。（IG：@jinnyng）

最近宣佈懷有第2胎嘅吳若希，由於懷孕反應比較強烈同易攰，早前已表示會提早停工放產假。佢接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》主播許文軒專訪，大談相隔4年推出唱片感受及大爆老公Alex惡行：「呢隻碟就好似陪住我成長一樣，最早錄嘅歌係《泣血薔薇》，錄時剛巧係媽咪撞親入院，當時我把聲係爛晒；而《麻醉》係講我同老公拍拖時嘅關係，我本身好喜歡呢首歌，又愛又恨，大家聽吓就知我老公（何兆鴻，Alex）未同我結婚時有幾多大話，搞到依家我一聽到呢啲歌詞就好嬲，因為我最憎人講大話。」

吳若希接受許文軒專訪。

問到點解時常公開談及老公惡行時，Jinny笑言：「其實呢啲唔係情趣，係事實！因為用溫和嘅方法對男仔係冇用，不過有咗家庭嘅男人會變得成熟啲，佢依家唔同咗，但仲有好多進步空間。」其後Jinny忍不住再數落對方：「好記得上一胎我臨生，姑娘叫佢起身唔好瞓，話你太太生啦！佢竟然繼續瞓，嗰下真係嬲，呢個人點可能唔理小朋友出世，掛住瞓，我好期待今胎佢會唔會瞓到成隻豬咁。」

吳若希不時於網上大數老公。（IG：@jinnyng）