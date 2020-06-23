男排女將︱拍攝半年終煞科　鄧麗欣感不捨：有聚有散才顯得更珍貴

由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒，MIRROR成員陳卓賢（Ian）主演的ViuTV偶像劇《男排女將》終於煞科！劇集早於去年12月開拍，本來預計今年3月便完成，可惜後來遇上新冠肺炎疫情爆發，所有外景拍攝工作被迫暫停，就連Stephy都在IG出Po笑言：「好耐未試過拍一套戲拍咁耐。」

《二月廿九》掀ViuTV追劇潮 《男排女將》靠鄧麗欣MIRROR再搶攻

《男排女將》新蒲崗拍攝現場直擊 Ian@MIRROR大曬球技連環扣殺

ViuTV偶像劇《男排女將》終於煞科！（IG/ @zenokoo）

為期半年的拍攝圓滿落幕，有份參演的MIRROR成員都大感不捨，前香港男子排球隊代表的Ian說今次的拍攝勾起很多從前的回憶：「入行前放低了排球，入行後第一套劇就係排球，拍攝期間都勾起好多以前打波嘅回憶。煞科後，導演問我有咩感覺？我答無（冇）乜特別感覺，但依家我嘅答案會係有點不捨。我代表過嘅球隊依家可以加多一隊『力圖』」。跟Ian一樣擔任男主角的顧定軒亦感謝劇組成全了他的排球夢：「男排女將正式殺青！謝謝你們每一位，成就了力圖，成就了這個King，成全了我的排球夢，無言感激。」

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飾演排球隊教練的Stephy亦坦言不捨，與台前幕後的感情已儼如一家人：「天下無不散之筵席，有聚有散，才顯得片刻更珍貴。」劇中Stephy和陳宇琛會有感情戲，二人譜出一段朋友以上戀人未滿的微妙感情。原定要拍攝一場咀戲，卻因疫情而取消，經過商議後決定借位拍攝。