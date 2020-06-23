JW小學已經約腳打麻雀　自爆牌品超差：試過打到反檯然後走人

JW小學嘅課外活動原來係打麻雀，唔怪之屋企人封佢為「賭后」。(IG圖片)

剛踏入30歲生日嘅JW（王灝兒），早前佢屋企人慶祝時，獲家姐訂製一副紅噹噹、寫住「JW賭后逢賭必勝」的麻雀，非常搶鏡；JW其後同朋友慶祝時，獲贈一個插有「逢賭必勝」牌嘅巨形麻雀蛋糕……所有嘢都似乎同麻雀有關。

生日收到唔少同麻雀有關嘅嘢。

JW今日接受《早霸王》訪問時，就自爆原來小學時已經開始打麻雀：「因為爸爸媽媽成日打，我成日望住佢哋，啲best friend嚟屋企玩時，教埋佢哋，所以一放學就係打牌。最癲係應該睇得太多戲，邊個講嘢好衰就要反檯，小學時有朋友講嘢好黑人憎，我真係反檯，然後走人。」JW笑言當時反檯好似拍戲一樣，更被森美笑指牌品三歲定八十。「而家無啦，同嗰個人仲係best friend，但好少同佢打。我牌品好好，就算係咁輸都會話『今日真係開心』，以一個假象去令自己有希望同更開心。」

JW話平時打開網球，但因為疫情關係，所以改學乒乓，而呢個場所並非男友豪宅，而係其公司。（JW IG圖片）

節目中，JW亦提到之前因為疫情關係而學打乒乓球，之前佢曾在IG上載過唔少照片，令男友豪宅意外曝光，不過JW呢日就話:「因為疫情想搵啲嘢學，咁啱男友公司有檯，但原來超攰。」

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