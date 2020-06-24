變臉App翻Hit男藝人齊變女人　李璨琛秒變鄭秀文張振朗激似衛詩雅

年前曾經一度流行潮玩「FaceApp」將照片中的人樣子性別轉調，變童顏又或是變老年樣，圈中多位藝人亦紛紛一湊熱鬧玩這個變臉濾鏡，兼post相到IG同大家開心share。近日這個app突然翻Hit，今期流行「扮女人」，李璨琛、林盛斌（Bob）以及張振朗均先後於他們的IG post出用這個app將自己變成女人樣子的照片。

Bob之前已經扮過女人。(Bob ig)

李璨琛post了一張他的女人樣照片並留言表示：「今期流行流行椎名林檎」，有網民指笑他有些似鄭秀文，更叫他做Sammi Lee，而陳敏之也有留言：「喂呀！又幾靚喎衰鬼！」而樂瞳就指他可以提名最佳女主角，卓韻芝、梁靖琪、車婉婉及葉佩雯都有留言讚他好靚好索。

李璨琛女人樣被指似鄭秀文。(李璨琛ig)

張振朗就post了多張他的女人樣照片，似乎好滿意自己的「變性」效果，他留言表示：「可否緊緊抱實我？應承我唔準unfollow我！」有網民覺得他有些似衛詩雅，也有網民覺得他似湯洛雯。他的好友胡定欣就不禁問他：「你無事呀嘛？工作壓力太大？」阿Bob就post了一張他在泳池邊的女人樣照片，留言話：「終於有人整到一張我滿意嘅，其餘嗰啲都key得好差……」郭子豪即搞笑地回覆：「我本身已經戒咗粗口……」馮盈盈就讚阿Bob好索，阿Bob得戚回應她：「索過你！」陳嘉桓就笑言：「我肯定呢條係美人魚。」

張振朗post咗好多張佢變女人樣的相。(張振朗ig)

點擊下圖逐格睇他們三個變女人的相：

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