Timothée分手後即搭上30歲性感女星　墨西哥度假期間無視疫情熱吻

新一代男神添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）跟尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp被譽為荷里活金童玉女，可惜男方前於4月宣布已經跟Lily分手，結束一年多感情。雖然不知道兩人何時正式分手，不過Timothée日前就被傳媒拍得跟《寶貝神車手》（Baby Dirver）及《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）性感女星Eiza González，在墨西哥度假時熱吻！

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現年24歲的Timothée被拍得跟年長6年的Eiza在墨西哥度假，兩人去到度假村泳池曬太陽，Eiza穿上性感比堅尼，更露出下體位置的紋身。過程中兩人毫無避忌，Timothée更輕撫女友的秀髮，更情不自禁地熱吻起來。

Timothée Chalamet跟Lily-Rose Depp曾被譽為荷里活金童玉女。（Getty Images）

消息傳出後，令大批女粉絲感到心碎，更表示沒有想過Timothée的口味會轉得這麼快。有粉絲認為Timothée跟Lily-Rose無論樣貌及氣質上的確很匹配，並指完全不明白為何偶像為何會跟Eiza在一起，還絕對不看好這段姊弟戀。另外，有部分粉絲就比較擔心偶像身處在疫情嚴重的墨西哥，不戴上口罩之餘，更跟Eiza熱吻。

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