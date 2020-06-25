【乘風破浪的姐姐】外傳楊丞琳錯失節目　澄清：不要替我斷了機會

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，30位姐姐們的一舉一動都廣受大家關注。繼日前傳出內地女星李小璐為了能參與該節目，主動約節目製作高層吃飯，可惜最終還是被節目組拒絕。近日又傳出原來節目組曾接觸過台灣女星楊丞琳，不過未知甚麼原因她最終未能參與，而挑選了兩位台灣代表伊能靜同袁詠琳。

伊能靜同袁詠琳在節目中的表現不俗。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

被傳同節目擦身而過的楊丞琳，見到這個傳聞之後似乎不開心，就在Facebook發文澄清：「在此我要聲明，製作單位並沒有跟我這邊接洽過，所以何來擦身而過呢？我也從未表示自己的演藝事業重心放在哪裡，所以請務必不要替我斷了我的工作機會，這樣的內文會讓圈內人誤會的唷。」而節目組沒有邀請過楊丞琳這件事是事實，所以她都請大家不要為她有任何惋惜。

楊丞琳表明節目組沒有跟她接洽過。（楊丞琳微博圖片）

事實上，楊丞琳都非常符合參加 《乘風破浪的姐姐》資格，年齡上她超過30歲，而且她又是唱而優則跳的全能藝人，又曾是組合「4 in Love」成員，所有條件與經歷絕對可以再參加比賽二次組女團出道。雖然，楊丞琳沒有參加《乘風破浪的姐姐》，可是她就非常關注該節目，還表明特別喜愛其中一位姐姐寧靜：「追綜藝追到此刻，寧靜姐姐真的美炸天，我也要跟她一樣保持地這麼好。」相信寧靜聽到一定超級開心。

楊丞琳好喜愛寧靜。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）