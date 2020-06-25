周星馳抵押豪宅疑陷財政危機　黃一山即拍片大爆星爺身家

星爺周星馳近日被發現將自住市值11億港幣的山頂超級豪宅「天比高」，抵押予美資背景摩根大通銀行貸款，外界猜測星爺是為了電影製作而作出資金調動，亦有網民擔心星爺的財政問題。

有報道指星爺是急於兌現承諾，要4年內淨賺10.4億，才促使星爺近年勤力開拍新戲。（VCG）

有報道更指星爺之所以抵押豪宅，很大機會與他在2017年出售私人公司「PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED」（簡稱：PDAL）的股份時，曾向內地買家「上海的新文化公司」簽過一份協議有關。

他承諾在2016年至2019年期間這4年期間，公司的淨利潤不得低於一定標準，分別是不得低於1.7億人民幣（約1.8億港幣）、2.21億人民幣（約2.42億港幣）、2.873億人民幣（約3.14億港幣）以及3.617億人民幣（約3.96億港幣），4個財政年度合共要淨賺10.4億人民幣（約11.3億港幣），若達不到星爺需自掏腰包作補償或回購股份。

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然而，星爺的《美人魚》和《西遊．伏妖篇》票房理想，但今年的賀歲片《新喜劇之王》受疫情影響，在內地票房只有6.28億元（約6.88億港幣）、香港票房為2,196萬元。該片由多家公司合資，PDAL最終擁有的權益不太多，要按協議達到3.617億人仔淨利潤，似乎比較難，即是星爺可能要補償給中方。

《新喜劇之王》受疫情影響，票房未如理想！（VCG）

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雖然連日來星爺都未有就事件作出回應，但他的「御用配角」黃一山近日就為事件拍片回應有關星爺的經濟狀況：「最近有很多人問我，星爺的經濟怎麼了？他是不是要破產？有人說他欠債6個億，更有人說他欠債10個億，所以他現在要把房子抵押了。」

黃一山就話好多人問佢星爺的財政狀況！（影片截圖）

他講道：「我記我拍逃學威龍的時候是1991年，那時候我們在街道拍戲，我在看劇本的時候，就看見星爺喜歡在房地產中介前面看，我就問他看什麼？他說我在看店面，看豪宅呀。我就明白了星爺的興趣就是投資房地產，所以星爺買了很多店舖，買了很多豪宅，估計沒有100個億，都有幾十個億。那麼有錢的人，大家問為什麼他6億或10個億的現金都拿不出？我就想問，誰會在家裡放6億或10個億的現金？人家做生意的人都喜歡投資，所以你叫他拿錢出來是不可能的，但是你叫他拿物業出來變現金是絕對有可能的。」

其實星爺是圈中有名的炒樓王，投資眼光獨到！（VCG）

他更補充道：「大家不用擔心星爺，他很多物業的，他現在住的那個豪宅保守估計都超過20個億，他自己拿自己的豪宅出來變現金還給人家就OK了，所以大家絕對不用擔心星爺的經濟狀況，他會繼續住豪宅，因為瘦死的駱駝比馬大。」

黃一山曾以「君子之交淡如水」形容與周星馳的關係！（網上圖片）

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