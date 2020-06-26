【御用宮女】張韋怡遭姑仔怒揭貪錢　曾暗指對方靈魂醜惡　

現年36歲、2007年落選港姐張韋怡（Gogo）入行13年，雖然在演藝路上未有發圍，多做小角色，但在現實生活中她卻是人生勝利組，2014年嫁給經營家族生意的男友Michael Poon，入住夫家位於九龍塘8,000呎獨立屋，婚後育有一子，過住豪門闊太生活。

不過嫁入豪門的張韋怡，近日捲入與姑仔的糾紛，她日前在社交平台發文，以德國哲學家尼采的名言作為開端，文末留言寫道：「有位老人家叫我如果有一天他的女兒向我們道歉，請我原諒她！當然那些都是十惡不赦的事！我三十多年人看到最醜惡的靈魂！『原諒』絕對不會，對於這種低劣骯髒的，直接跨過ignore，零接觸零感覺零想法！『無法報復」因為我跟（根）本沒有可能會做到這樣『險毒和無聊』！但是亦『絕對不會原諒』當沒事發生！」張韋怡又指不能放下的人都是輸家，「做人不能麻木地善良，特別係面對陰暗險惡的人！既然彼此軌跡磁場不同，何必糾纏！」

其後姑仔在社交網發長文，指名道姓直指阿嫂貪慕虛榮，應是回應阿嫂的發文：「你做乜嘢都好，你唔會攞到甚麼着數，我一定會保護我屋企人，過去一年你喺不同嘅朋友圈，周圍散播妖言惑眾嘅謠言，真係忍無可忍、佛都有火，我要揭穿你嘅真面目，心地惡毒嗰個係你唔係我。」

姑仔又指全家都不喜歡張韋怡，「開口埋口都係錢，全身手袋只有一個係真嘅，就係我哥哥送嘅手袋，貪錢嘅程度令人咋舌，你收手啦！你心地太差，呢個就係你永遠坐唔正原因，簡單啲講，冇註冊，係有原因，日日家嘈屋閉喺度講錢，我哋全家都唔鍾意你，全家都被你鬧過，連老人家都唔放過。」同時大爆張韋怡與其兄未有正式註冊，又用盡方法趕走照顧得父親最好的工人，更指控她騙其父100萬給囝囝讀書，轉頭用來供自己到北京讀書。

張韋怡被姑仔大爆未與丈夫正式註冊。

張韋怡其後接受傳媒訪問，逐一反駁姑仔指控，她與丈夫在日本結婚，雖然在香港沒有法律效力，但屬事實婚姻；她到北京讀書是用自己的私己錢及向母親借60萬來籌夠學費，老爺給予的100萬已放到囝囝的基金中；她又指被解僱的工人行為恐怖，會向小朋友吐口水，所以才辭退對方。對於被姑仔唱衰，張韋怡不諱言會保留法律追究權利。

張韋怡表示用自己的私己錢讀書。（IG圖片／gogocheungcwy）

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