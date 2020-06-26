【乘風破浪的姐姐】第一次公演淘汰6人　陳松伶冇得留底網友傷心

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，經過上星期的分組訓練與隨堂測驗之後，就在今日（26號）30位姐姐要進行第一次公演PK戰。沒想到香港代表陳松伶所組合的五人團分數相當低，成為6組中淘汰最多人的一組，而她亦慘遭淘汰，個人票數只獲得30票。

在第一場公演中，30位姐姐傾力演出完全展示了不同的一面給觀眾看，而五人團中陳松伶﹑海陸﹑萬茜﹑朱婧汐同金莎就帶來歌曲《Beautiful Love》。雖然只是一首情歌，但是令到不少在場人士爆喊，事關在最後的Ending設計，畫面上展示了她們各自想講的說話，搞到不少姐姐感動落淚。雖然這一組並不是最出色的一組，可是是最為感動的一組。

《Beautiful Love》的表演非常感動人心。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

而與《Beautiful Love》PK的一隊就是鍾麗緹帶領的《得不到的愛情》。她們這一經又唱又跳非常嫵媚，最後以402票大勝94票，票數的差距非常大亦令不少觀眾大為驚訝。因為票數低的關係，《Beautiful Love》全組進入危險組，還有張雨綺的《艾瑞巴蒂》﹑伊能靜的《推開世界的門》，當中個人票數最低（由觀眾投票）的女明星就會慘遭淘汰，而陳松伶就只獲得30票，與同組的海陸（24票）﹑朱婧汐（30票）齊齊冇得留低，而她們亦成為最多人淘汰的一組。眼見隊友離開，內地女星萬茜亦非常不捨，更在鏡頭前爆喊。

陳松伶一開口感動不少人。（影片截圖）

唱得的陳松伶慘遭淘汰不少網友都替其不值，直指她唱這首歌時一開口就已經感動人心，無論是個人Solo還是和聲都做到非常出色，大家在微博留言道：「真聽哭了」﹑「唱進我心裡」等，期待她復活歸來。

最後的Ending設計非常感人。（影片截圖）

而得知淘汰後的陳松伶反而沒有太多感傷，還一直鼓勵其他隊員，在個人微博寫下感言，直言在50歲這個年齡，這一場比賽是她最美的開始：「今天應該是30位姐姐最完整的同台演出，惜緣盼來日重聚。節目有笑有淚，比賽有留有去但舞臺永遠都在 ，參與其中其樂無窮 。帶著幾分喜悅，更帶著萬分感恩 在臺上覓理想，志之所趨無遠弗屆 ，請一如既往帶著微笑充滿朝氣。全新出發，姐姐加油！」而今次除了陳松伶﹑朱婧汐﹑海陸之外，還有許飛﹑劉雲﹑王智都被淘汰。

陳松伶分數較低被淘汰。（影片截圖）

作為目前內地最受歡迎的綜藝節目，《乘風破浪的姐姐》一舉一動都非常受觸目。節目剛剛播出就超過3條以上的微博熱搜都同《姐姐》有關，超過500萬人討論。可見這一班姐姐魅力有多強，完全不輸時下的年輕偶像。

鍾麗緹這一隊大勝陳松伶。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）