陳志雲開YouTube頻道論時政繼續自由講：我啲評論都以事實為基礎

陳志雲（Stephen）今晚（27/6）以頒獎嘉賓身份出席《第29屆香港舞台劇獎》頒獎典禮。提起在YouTube頻道推出《Stephen.傾》直播節目人數不斷攀升，Shephen表示：「我開咗呢個頻道都係個幾兩個月時間，好感恩訂閱人數差唔多有五萬人，不過有啲節目真係好多人去睇嘅，尤其喺講《頭條新聞》嗰段評論，好多人都發表返佢哋自己嘅意見。」

對於《港版國安法》將會通過，Stephen表示心感憂慮。（葉志明攝）

被問到，在「港版國安法」通過後會否變得慎言？Stephen笑言：「我諗我未至於分裂國家，或者係叛亂嗰啲，我啲評論都係以事實為基礎，所以我今日特別喺頒獎台上同大家講，我今日嘅打扮係刻意打扮到係藍色，係想大家唔好標籤我係藍色，唔好去抨擊我，我只係講一啲常理常人嘅說話，及同埋一啲基於事實嘅評論，你哋可以唔同意嘅，但大家應該保持返啲禮儀會好啲嘅。（會否擔以言入罪？）相信喺香港唔容許會有咁嘅事發生，相信大家會憂慮，但唔好過分擔心，要講嘅說話都仍然要講嘅。」

Stephen今晚刻意用藍色為主調的服飾造型亮相頒獎典禮。（葉志明攝）

至於是否贊成立「港版國安法」？Stephen直言不反對：「我唔係反對立國家安全法，但我對現狀立法過程好大意見，但到今日為止，冇人睇過草案，只有新華社發出嘅聲明，如果連草案香港人都未睇，香港人又點可以俾意見呢？所以我都好奇好多人入去中聯辦畀意見，究竟畀咩意見呢？但又有啲另類聲音又唔可以入去畀意見，佢哋只係聽返啲自己啱聽嘅意見，呢個係咪真正嘅諮詢呢？同埋唔應該繞過立法會，就算繞過立法會，都應該有廣泛嘅諮詢同埋一個醞釀期，而唔係話要立法就即刻立法，咁樣只會為香港市民帶來憂慮。」

Stephen 在YouTube頻道推出《Stephen.傾》直播節目人數不斷攀升。（葉志明攝）