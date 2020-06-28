高以翔逝世丨女友Bella於IG限時動態憶男友　罕有撰長文鼓勵網民

高以翔2019年底因參加節目錄影昏倒猝逝，年僅35歲英年早逝，離世半年多，讓親友、粉絲回憶起仍是心痛無以復加，高以翔生前論及婚嫁的女友Bella，面對摯愛的驟逝，一路來以來表現的堅強，更讓不少網友看了心疼，3年前的6月28日，是2人第一次攜手飛往歐洲旅遊的日子，Bella以限時動態曬照，分享當時的甜蜜點滴，寫下「思念可以用很美好的方式，我會一直保持這顆心」，將愛的人永遠刻在心上。

在值得紀念的日子裡，Bella分享當年和高以翔第一次到歐洲旅遊的照片，一張草地上回眸照，看似應是男友視角，還有2人的甜蜜合照，她在照片右下角寫下「思念可以用很美好的方式，思念可以用祝福的方式，踏實的生活就是最好的祝福，不只是要給你看，也要給其他愛你的人看，我會一直保持這顆心。」

她罕見發出長文，但多數其實是為鼓勵網友，Bella表示，很常收到網友們遇到各種人生難題的私訊，她藉由自己親身經歷提醒這些人，「請你們記得，那些離開我們的人，化為陽光、風、雨、沙，一切萬物皆是他們，因為他們一直在我們的心上從未離開。」

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