【多圖】梁芷珮學霸大仔生日：16年前不理世俗眼光決定生佢出嚟

梁芷珮雖然已是三個子女的媽媽，可是卻絲毫沒有鬆懈，仍然勤於運動。（Instagram／@imchristyleung）

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憑TVB旅遊節目《潮甚麼》廣受觀眾歡迎，被封為「人妻女神」嘅梁芷珮（Christy），上個月剛度過38歲生日，身為三孩之母大仔原來已經16歲﹗呢日佢喺IG上載母子合照，憶述：「16年前，不理世俗眼光，兩口子決定生佢出嚟。」

梁芷珮經常分享同三個仔女嘅生活照。（IG：@imchristyleung）

Christy二十歲出頭已經做人妻人母，當然受唔到少壓力：「16年前，不理世俗眼光，兩口子決定生佢出嚟，朋友仲返緊大學，我哋就返工湊仔，16年嘅風雨一步一步咁衝過，將湊大佢成為人生最大嘅動力，今日Brendan 16歳喇! 生咗佢係我一生人最proud嘅事！Happy sweet 16 Brendan!!!」

梁芷珮貼出十多年前同大仔Brendan嘅合照。（IG：@imchristyleung）

梁芷珮大仔眨下眼就16歲啦。（IG：@imchristyleung）

主力拍攝旅遊節目嘅佢，走訪超過20個國家，拍攝節目時經常一家五口出動，3個小朋友喺鏡頭後睇住父母工作。Christy不時喺網上分享一家五口生活照，曾經喺IG表示：「咁早生小朋友，就係為咗夠氣力陪佢哋玩，琴日玩足一日。」

梁芷珮話自己早生bb先有力陪佢地周圍玩。（IG：@imchristyleung）

原來16歲大仔仲係學霸﹗正就讀2017年被劍橋大學評為100間創新學校之一嘅International College Hong Kong，而且好有運動天份，年紀輕輕已經係香港高爾夫球代表，仲拎到獎學金幫補每年16萬嘅學費，完全唔使父母擔心，難怪Christy可以專心KEEP FIT拍節目做個靚媽啦﹗