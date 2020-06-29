28歲單身汶萊王子IG速吸233萬粉絲　獲網民封完美情人：求你娶我

自英國哈里王子為妻子梅根毅然脫離王室，雖然大批網民指責梅根是背後的始作俑者，但亦有人讚哈里保護妻子不再承受媒體壓力才作出這個決定，反而令更多女士渴望擁有一段童話式愛情。

既然歐洲國家的王子都幾乎全部已成家立室，以下就為大家介紹符合完美情人條件的汶萊王子，最重要現時仍是單身！

現年28歲的汶萊王子馬丁（Abdul Mateen）是汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）的第四子，憑俊朗的外表及健碩的身材成為傳媒追訪的對象，更在Instagram速吸233萬粉絲。雖貴為王子，但馬丁選擇入讀「世界4大軍校之一」英國桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），接受嚴格的軍事訓練，通過各種超乎人體極限的考核後，獲得中尉的軍銜。其後在倫敦大學完成學士學位後，再取得國際外交碩士學位。

+ 2

馬丁王子熱愛運動，除了是專業馬球選手，還精通拳擊、滑雪及足球。擁有超強健美身材的他不時在IG曬肌，更經常跟小孩和小動物互動的照片，非常有愛。有不少網民看到馬丁王子的照片後，都不禁大讚馬丁是完美情人，更有瘋狂粉絲留言叫王子娶自己。

另外，馬丁私底下其低調又謙虛，過往在接受雜誌訪問時曾表示獲封為最強「黃金荀盤」而非常感謝粉絲的厚愛，在網上呈現自己是讓大家認識自己以及祖國的好方法。

點擊下圖看更多馬丁王子的靚仔相：