蕭正楠荒野拍劇想嗒「熱湯」定驚？　湯洛雯：唔係畀你飲㗎！

正所謂「人逢喜事精神爽」，早前湯洛雯與馬國明各自在IG公開戀情，隨即獲幾乎全港觀眾祝福，閃爆全城，早幾日靚湯更換上一個「雙馬」電話殼曲線放閃，愛得豪不忌諱。難怪說話談吐特別豁然開朗！日前她與蕭正楠在晚上到荒山野嶺為新劇《一笑渡凡間》拍攝外景，在接受《東張西望》訪問時，靚湯在短短兩分半鐘的訪問片中，靚湯已串足蕭正楠3次，其中一次更不其然惹無限聯想。

+ 3 + 2

Round 1）唔係畀你飲㗎！

話說，《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）問二人會否因為晚上在荒野地方拍攝而感到特別陰森恐怖，湯洛雯即揶揄阿蕭：「我對住佢都好恐怖，好驚，我着得咁單薄！」而一向喜歡開玩笑的阿蕭亦不甘示弱，笑言：「唔會啦！荒山野嶺但係有一碗熱湯喺度，OK嘅。」豈料靚湯即時「割席」，而且意有所指：「但唔係畀你飲㗎！」阿蕭聽到這句後即被K.O.反應不來，一笑置之！

早前馬國明和湯洛雯就係用呢一樣馬嚟公開戀情。（Instagram@roxannetong）

Round 2）唔好講廢話啦！

然後，當貓仔問到二人今日來到效區做什麼事，阿蕭答：「拍戲啦梗係，唔係嚟做咩啫真係。」只見阿蕭作狀要「玩嘢」，自認做「武女」的湯洛雯即時為貓仔討回公道，笑笑口斥責阿蕭：「你唔好講廢話啦！唔通過嚟行山呀？」

真實對白：「唔好講廢話啦！」（YouTube截圖）

Round 3）做壞咗規矩！

而提到阿蕭是愛妻號，經常做煮飯公煮定飯餸餵飽太太黃翠如，更暗諷翠如不擅入廚。雖然靚湯都大讚蕭正楠是好男人，但卻忽然讚翠如偉大，蕭正楠即時反駁謂：「唔係喎，但佢淨係煮畀自己食㗎咋喎！」靚湯繼續反擊：「咁咪好偉大囉！如果做壞咗規矩，咁點算呢？」

靚湯真係好風騷：

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馬明與靚湯在《心理追兇Mind Hunter》中飾演一對，當中不乏親熱纏綿鏡頭：

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