後生仔傾吓偈｜馮盈盈上圍唔合格　邊位後生女擁黃金比例身材？

今集講身材，馮盈盈完全輸晒。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》 以「女人的身材」為題，仲請嚟有「魔鬼胸」之稱嘅蔚雨芯(Rainky)做嘉賓。不過，佢就好謙虛咁話唔覺自己身材出眾，並謂：「我腳又唔直、腰又唔算細，之不過你哋話我比例係未好，可能因為我pat pat比較，所以比例望落去正常啲，我望自己都唔覺好完美」蔚雨芯之後仲同身材同樣出眾嘅後生女波波細數上圍太過豐滿嘅缺點：著衫好困難，例如著背心會好俗氣、T-Shirt會變形、手臂會顯粗……

喺一眾後女生之中，欣茵嘅身材竟然係最接受黃金比例（影片截圖）

喺理大讀內衣設計嘅欣茵，提到每次為內衣騷要搵模特兒時，都會要求模特兒上圍有34B:「因為全世界平均尺寸係34B。」聽到呢個平均尺寸時，馮盈盈即時好大反應咁話：「即係如果我無34B，連average都唔到?今日呢集好難做!」難做？未算，因為接下來講到身材黃金比例時，全場後生女都要即場量度。所謂嘅黃金比例，係以肚臍為界，上下身比例應為5：8。量度結果，竟然係全場最矮嘅欣茵，以23：37最為接受，而馮盈盈就以26: 40，成為比例最唔好嘅一位!

馮盈盈：即係如果我無34B……（影片截圖）

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