【殺手．劇透】李佳芯希望遠離陳豪　竟然俾人用呢樣嘢威脅！

《殺手》第四集劇透

《殺手》上集講到，原來在閻武（黎耀祥飾）眼前的，是來自馬來西亞的女殺手易蘭（龔嘉欣飾），閻武為成功討債與易蘭對打。易蘭被經理人辭退，打算在港發展，獲幾位殺手經理人接見，但她只對查理（鄭子誠飾）有興趣。易蘭任務失敗，被查理拒絕入門，喬星（陳豪飾）還要查理承諾往後不再簽入其他殺手。喬星故意下假訂單，以查證清道夫界別高手哥士的之真身。向茜（李佳芯飾）為賺外快替人運送花瓶到台灣，怎料收貨人懷疑她私吞鑽石。向茜逃走時竟遇上喬星，還目睹他對着數人連環開槍，大為震愕！

原來在閻武眼前的，是來自馬來西亞的女殺手易蘭。（《殺手》螢幕截圖）

即睇上集《殺手》精彩畫面：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，喬星到台灣尋找目標人物山雞，在夜市遇上於異鄉尋父的港人丁雅雯（江嘉敏飾），雅雯答應與他逐家逐戶尋找。喬星終在向茜的「幫忙」下，完成任務。閻武被指派要照顧易蘭，還意外得知玉蓮（馬海倫飾）已將易蘭簽入旗下。閻武求相熟的鳳姐姚淑嫻（江美儀飾）幫忙投訴交通燈失靈，淑嫻發現他對失明女子素之（麥明詩飾）特別照顧。閻武坦白跟素之的關係，卻因錯失而不敢相認。返港後，向茜坦言不能接受喬星的殺手身分而提出辭職，喬星則以其兒子的性命作威脅，要她保守秘密。

向茜坦言不能接受喬星的殺手身分而提出辭職。（《殺手》劇照）

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