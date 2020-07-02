【Do姐有問題】汪明荃冇得做港姐司儀　農夫踢爆︰因為Do姐耍手段

汪阿姐同Do姐不時都會喺無綫大騷中一齊做主持。（資料圖片）

新一輯嘅《Do姐有問題》問題內容，全部都係同TVB節目或者劇集有關。昨晚播出一集，其中一條問題要幾位嘉賓選出對或錯，選擇包括「汪明荃從沒擔任過《香港小姐競選》嘅司儀」、「黃智雯、王君馨和趙希洛是同屆港姐」、「劉倩婷因《2010國際中華小姐競選》延期而沒有參賽」、「姚瑩瑩和何綺雲都曾參選港姐」。

陸永話Do姐耍手段，令汪阿姐唔可以做港姐司儀，講到似層層咁。（影片截圖）

四位嘉賓選擇完之後，Do姐巡例上都要問一問原因，曾擔任港姐司儀嘅C君呢個時候就話:「我記得我哋一齊做港姐司儀時，份稿係叫我哋問你︰『Do姐，點解阿姐咁多年都無做司儀？』你就話︰『喂，唔好問呢個問題啦』，仲迫個撰稿員改咗份稿。」

激到Do姐脫鞋追打陸永。(影片截圖)

最好笑係，當Do姐聽完C君呢個解釋之後，仲好驚訝咁問大家點解佢要咁做，而另一位有份做港姐司儀嘅陸永就好認真咁話：「好似話係你當時用咗啲手段，搞到阿姐無得做，一定要你自己做晒，嗰時係咁講。」陸永呢個答案一聽就知係亂講，但又確係創意滿分，兼且激到Do姐即場除鞋作狀要打佢。

事實上，身為TVB鎮台之寶嘅汪阿姐，多年嚟擔任過唔少大騷嘅主持，但偏偏從未做過港姐司儀，由早年嘅何守信、陳欣健、鄭丹瑞，到中期嘅曾志偉、陳百祥、及至近年麥美恩、陸浩明，甚至連吳君如、曾寶儀都有做過。呢個謎，怕且連汪阿姐知道都未必知。