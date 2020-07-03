【殺手．劇透】陳豪遇襲俾人用刀「行」住條頸　命懸一線！

《殺手》第五集劇透

《殺手》上集講到，喬星（陳豪飾）到台灣尋找目標人物山雞，在夜市遇上於異鄉尋父的港人丁雅雯（江嘉敏飾），雅雯答應與他逐家逐戶尋找。喬星終在向茜的「幫忙」下，完成任務。閻武（黎耀祥飾）被指派要照顧易蘭（龔嘉欣飾），還意外得知玉蓮（馬海倫飾）已將易蘭簽入旗下。閻武求相熟的鳳姐姚淑嫻（江美儀飾）幫忙投訴交通燈失靈，淑嫻發現他對失明女子素之（麥明詩飾）特別照顧。閻武坦白跟素之的關係，卻因錯失而不敢相認。返港後，向茜（李佳芯飾）坦言不能接受喬星的殺手身分而提出辭職，喬星則以其兒子的性命作威脅，要她保守秘密。

向茜坦言不能接受喬星的殺手身分而提出辭職。（《殺手》劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《殺手》最新一集講到，向喬星辭職之後，向茜轉找查理（鄭子誠飾）索償，還使計令查理讓她出任殺手助手。素之接了坪輋的調音工作，閻武怕她有危險，偕淑嫻相伴素之前往。閻武還要淑嫻隨素之學琴，讓他可多與素之見面。閻武與易蘭合作卻因報酬起爭執，易蘭及後突然放棄爭奪，閻武頓感愕然。喬星對森森（高海寧飾）展開追求，向茜卻從中破壞，暗諷深藏秘密的喬星與森森不相襯，喬星遂施計讓向茜看清森森的身分。喬星夜返咖啡店，丁一勇（鄭家生飾）亮刀向他施襲，聲言要為兄弟報仇！

陳豪遇襲！（《殺手》截圖）

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