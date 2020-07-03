【早霸王】男聽眾為工作忽略女友導致分手收場　森美：時間錯誤

男聽眾過去幾年因工作而同女友不時鬧交，最終分手收場。

最新一集《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節，男聽眾阿俊本身有一名由中學拍拖至今13年嘅女友，但近年由於工作關係，關心少咗之餘，仲不時發對方發脾氣，最終分手收場，阿俊希望透過節目同女友道歉。「我轉咗新工，亦都係一直自己夢想嘅工作，好感概佢唔可以喺身邊分享呢份快樂。分手係因為呢幾年對佢好差，大時大節都唔會慶祝，平時又好少出街拍拖。」分手兩星期，阿俊表示每日都十分掛住女友，仲深深明白女友對自己有幾重要。

男聽眾成功投考消防員，並即將接受訓練，佢希望女友可以回心轉意。

對於拍拖嘅定義，森美都話肚餓去搵嘢食，同搵間好嘅餐廳去拍拖係兩回事，如果唔小心搞錯咗，好易就會將女友當為飯腳、Sex partner。他亦大嘆阿俊呢個情況十分危險。「拍拖10幾年，當咗佢已經係你嘅，著眼點於是放工作之上，希望可以搵到錢、建立安穩嘅家，偏偏佢又唔係要呢啲，時間錯誤。」阿俊表示即將為新工接受半年嘅訓練，並表示由於新工返一日放兩日，所以有更多時間陪伴對方。

男聽眾為搵錢建立安穩家庭而忽略了另一半，森美似乎十分明白對方感受。

電話接通女友琪琪，當森美問到愛情生活如何時，琪琪就唔多情願咁表示：「OK啦」 再追問係未有新戀情時，琪琪直情唔出聲！提到有男仔想向佢表達愛意時，琪琪似乎唔多想聽，仲話自己「一陣要返工」。雖然最後雙方都成功對話，而阿俊亦承諾以後都會將對方放喺第一位，並希望用半年時間去改變自己，但當佢問到「可唔可以比多次機會我？」嘅時候，琦琦就好快咁話：「我唔得呀」然後再補多一句「我唔知」,似乎唔樂觀喎!