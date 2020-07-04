《VOGUE》中國版封面人選超嚴　14位登封華裔女星究竟係咩條件？

「時尚聖典」《VOGUE》在全球共擁有26個版本，中國版（內地）《VOGUE服飾與美容》於2005年9月創刊，至今已經15年，然而，登上正刊封面的華裔女明星僅14位，震驚不少網友，可見要求之高。

《VOGUE》中國版主編張宇。（微博@angelica張宇）

近日，《VOGUE服飾與美容》主編張宇透露，雜誌在選擇封面明星方面非常嚴格，除了要有很高的時尚度，更重要的是，要體現《VOGUE》的價值觀：「所以這些人物除了自身的時尚感之外，很重要的一點就是在自己職業領域的成就非常高，這就是為什麼15年以來，登上封面的華裔女演員只有14位，很少。」而第14位就是剛剛登上7月封面的周冬雨，28歲，首位90後，亦是14位中最年輕的一位，憑電影《七月與安生》與《少年的你》分別獲封金馬、金像影后。

周冬雨的7月刊封面。（微博@VOGUE服飾與美容）

點擊下圖睇其他13位封面女星：

+ 9 + 8 + 7

由以上的封面女藝人可以看出，個個都分別是影、視、歌的領軍人物，可以登上封面，也算是對自己事業的一種認可。當中周迅是登《VOGUE服飾與美容》封面次數最多的一位，總共8次，舒淇、李宇春並列第二，共6次。而華裔男演員方面，以正刊封面計算，亦只有8位，分別是胡歌、張震、吳亦凡、陳坤、吳彥祖、郭富城、廖凡以及易烊千璽，當中吳亦凡、陳坤、易烊千璽都非單人封面，登封次數最多的是胡歌，共4次，其後是兩次登封的張震。

登《VOGUE》中國版的華裔男藝人。（微博@ba哥專用）

除此之外，引起網友熱議的還有《VOGUE服飾與美容》的審美，大部份封面都拍得「土氣十足」，由妝容到造型，再到排版到字體，都透出陣陣「廉價感」，與之所謂的「時尚感」似乎有些相悖，即使是近年的封面也並未有明顯改變。