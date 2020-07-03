【晚吹】護老院護士見盡人情冷暖：為長俸要求老公插胃喉吊命

4位嘉賓都話其護老院有老人家偷走，當中不乏有認知障礙。

最新一集嘅ViuTV節目《晚吹—又要威又要戴頭盔》請嚟4位護老院護士做嘉賓，當中有喺連鎖式護老院工作，亦有喺私營護老院工作。提到工作趣聞，其中一位嘉賓表示有位院友嘅兒子，聞說係拎綜援加上無業，所以日日都會去老人院打發時間，而由於婆婆嘅胃口唔多好，所以呢位「孝順仔」會食埋剩餘嘅食物。「充電、拎水咩都做齊，過年有果盒佢搏命係咁食。」

過份？未算。另一位嘉賓表示其護老院有位90幾歲嘅婆婆，其60歲嘅兒子因為同老婆爭執被趕出家門，所以日日都會出現喺護老院。「佢嚟到瞓阿媽張床，阿媽出廳坐，趕過佢好多次，次次都飲醉晒咁上嚟，呢排疫情無得探望，佢可能要瞓街。」

「試過有個伯伯見到家人嚟探望喊得好激動，直情要終止，後來問返伯伯咩事，佢話係因為太開心。」

另一位嘉賓亦都表示見盡不少人情冷暖，試過有位婆婆本身有物業、有積蓄，入院後日日遭仔女疲勞轟炸。「佢個女話佢唔方便去銀行，叫佢快啲轉名，起初婆婆都好堅持，但佢真係日日『哦』佢，最後都係轉咗名，個女就無再嚟探佢。」另一位嘉賓亦都表示，其護老院有一位退休公務員，身體差到連吞嚥都有問題，醫生並不建議使用鼻胃管，希望佢可以安樂地離世。「但佢老婆唔想佢咁快走，因為公務員有長俸，所以要求幫佢插胃喉。」