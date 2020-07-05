饒舌歌手Kanye West宣布參選總統　指當選後大家都能買到YEEZY

黑人饒舌歌手Kanye West無論衣着或言行一向都非常大膽，在共和黨美國總統特朗普（Donald Trump）跟民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）鬥得如火如荼的時候，擁護特朗普的Kanye突然在Twitter宣布參選今屆美國總統大選，消息震驚全球！

Kanye突然在Twitter宣布參選今屆美國總統大選。（Getty Images）

Kanye West在Twitter上寫道：「我們必須相信上帝，團結我們的願景，開創我們的未來，來實踐美國的承諾，我會競選美國總統。#2020VISION」並表示若自己成功當選總統的寶座，大家都能夠買到炒款波鞋Yeezy。

其實Kanye早於2015年已經透露過有意角逐2020年總統大選，但一直都沒有實行。其後在多個訪問中都表揚特朗普，可惜現在Kanye對特朗普的施政非常不滿，相信跟最近發生的George Floyd事件有關。

消息傳出後，Tesla聯合創辦人馬斯克（Elon Musk）立即留言表示會全力支持好友。可惜有大量網民留言表示不會支持他，更指Kanye參選總統其實是想為特朗普分散拜登的票數。另外更有網民恥笑如果Kanye真的當選，太太Kim Kardashian做第一夫人的話將會是個國際笑話。

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