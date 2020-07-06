【那些我愛過的人．劇透】新證據出現　林文龍先係真兇？

《那些我愛過的人》第二十一集劇透

《那些我愛過的人》上集講到，樂汶（黃翠如飾）對煜誠（林文龍飾）忽然冷淡，煜誠費解。莉媛（陳自瑤飾）惱怒希晨（馬貫東飾）弄傷書文（連詩雅飾）後，不但沒道歉且選擇逃避。書文撞破希晨衣衫不整跟敏姿（麥皓兒飾）共處一室，忍無可忍與他攤牌。另邊廂，樂汶因嘉炳（顧定軒飾）和幸而食物中毒，懷疑是神秘人所為而方寸大亂。神秘人指明下位受害人是書文，樂汶即叮囑希晨要貼身保護書文。希晨寸步不離書文，卻未懂得怎樣跟她和解。樂汶因緊張過度而暈倒，醒來後崩潰地懺悔，指車禍是她犯錯所致！煜誠反勸樂汶放下包袱，還承諾保護樂汶及其家人。

敏姿勇敢表白。（《那些我愛過的人》截圖）

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最新一集講到，希晨找敏姿說清楚，豈料敏姿反客為主，更把合照放上網示威。莉媛看不過眼，替書文找希晨出氣，並跟敏姿算帳。同時間，希晨被麗馨（程可為飾）點醒，毅然在診所眾同事面前跟敏姿撇清關係，及後希晨向書文謝罪，夫妻破鏡重圓。媒體突然爆出煜誠於七年前故意不修車，最終引致車禍的謠言。煜誠受盡千夫所指，到酒吧買醉，惹來神秘人偷襲……子優（蘇皓兒飾）得悉背後原因，找煜誠求證時被神秘人推跌受創！樂汶向嘉炳坦白車禍責任，嘉炳難以面對，離家出走。

兩個吵大鑊。（《那些我愛過的人》截圖）

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